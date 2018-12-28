元旦連假上山尋梅 楠西梅嶺的花況是…

2018-12-28 19:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕又到了瘋跨年的時節，知名的台南市楠西梅嶺風景區，以往梅花多會在元旦期間盛開，但今年遇上暖冬效應，目前開不到2成，但仍有不少人想利用連假上山尋梅，踏青、健行、看雲海。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文說，連日來氣溫下降，民眾感受到涼意，但今年暖冬，而且入秋後雨水較少，梅花開得比較晚，目前就連高海拔的地方，也只有零星綻放。

盛開美景 估元月中旬後

若氣候開始轉冷，許鴻文預估，元月中旬後有機會看到梅花盛開的美景，不過，連假上山的民眾別擔心，可到梅峰古道欣賞山茶花、山櫻花及紅花風鈴木，雲海也很有看頭，值得推薦。

福來老梅園業者陳居峰則說，氣候確實延後了開花時序，連會比較早綻放的桃梅、胭脂梅等品種，都受到影響，不過民眾還是可以上山踏青，遠離塵囂，放鬆一下。

陳居峰說，梅嶺的梅花超過6成是石塔品種，花開得比較晚，也是目前綻放率不高的原因之一，現階段梅樹的葉子多已全部掉落，蓄勢待發，元月中旬後，盛景可期！

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