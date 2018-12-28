民航機維修架次創高 亞航目標亞太區窄體客機與直升機維修中心

2018-12-28 17:34

〔記者王俊忠／台南報導〕亞航公司維修民航機從2015年到2017年依序有33、46、49架次，今年維修達70架次、創歷史新高，在民航機布局拓展策略見成效；因應逐年成長的維修訂單，亞航員工數也從8百人增加到1千餘人，創造在地就業機會。亞航董事長盧天麟寄望公司目標成為亞太區窄體客機及軍民直升機維修中心。

亞航公司為布局國際航空維修市場，擬定5年營運目標、逐年落實，以「維持客戶」、「開發新市場」及「籌建能量」等實際行動，規劃近、中、遠程業務，力求提高民航機業務比重，業務穩定成長，目前各航空公司2019年維修業務陸續釋出，亞航已獲客戶邀請洽談安排進廠期程，迎接明年維修訂單。

因應逐年成長的維修訂單，亞航員工數近兩年間從800人增加到1014人，2011年到2017年自訓維修人員計4梯次63人，依訓練考核成績擇優留用，目前仍在職47人，留用率達75%；2018年培訓17人全數留用，有效支援業務需求，公司人員維修經驗持續傳承，並創造在地就業機會。

2019年亞航會持續開班自訓維修人員，為期半年訓練課程包括課堂及實作，會落實考核制度，通過各階段訓練考核者，公司即予進用並分配到相關維修單位，以達訓用合一目的，滿足線上維修人力需求。

近年來廉航興起，使得單走道窄體客機需求量大增，帶動全球MRO（M維護、R修理、O翻修）商機。盧天麟表示，作為台灣首家上市的專業MRO，在軍機維修業務趨於穩定下，亞航會全力投入民航機業務發展，公司將以成為「亞太區窄體客機維修中心」及「軍民直升機維修中心」為願景，未來會持續改善工作環境，創造利潤、分享員工，以求永續經營。

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