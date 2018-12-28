雙北市明年7月起搭公車 上、下車都要刷卡

2018-12-28 14:38

〔記者黃建豪／台北報導〕為避免民眾搭乘公車發生漏票、逃票、搞不清楚該上車或下車刷卡等問題，台北市昨拍板，將於明年7月起，實施搭公車上、下車都刷卡的措施，但並非強制性，擬以抽獎、贈點等誘因，鼓勵民眾改變習慣。交通局長陳學台透露，不只台北市，連新北市都已口頭答應，將於明年同步實施。

雙北市公車早期只有前門可下車，為避免乘客太多時，公車在站位停留太久，一段票公車大多採下車刷卡，直到去年8月，公車改成一門一機，方便乘客在前、後門都能出入後，部分業者為營運考量，使得一段票公車分為上車刷卡或下車刷卡，卻更容易衍生乘客多刷票，甚至逃票的情況。

台北市交通局因此研議，將鼓勵民眾上、下車都刷卡，可蒐集分析旅次起迄需求資料，使公車路線、班次規劃更切合需求，並搭配上車須先刷卡或付現，降低民眾辨識上車或下車付費困擾，提高付費與進出動線的自明性及效率，預定明年7月實施 。

台北市長柯文哲表示，若要改成上、下車都得刷車，那就要有好處，沒有好處誰要幫你做，可能配合的話，累積點數就增加多少之類的；公共運輸處長常華珍指出，集點1個月只有幾十元，吸引力不大，可能會提供1年定期票吃到飽等抽獎。

陳學台更指出，雖然不是正式會議，但他與新北市交通局長鍾鳴時27日初步聊過，對方口頭上也同意可以一起來做這件事情，願意共同來推動雙北地區公車上、下車都刷卡，但都不會是強制性。

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