背影女孩首度現身 新竹市城市馬拉松1/6開跑

2018-12-28 13:21

〔記者王駿杰／新竹報導〕2019新竹市城市馬拉松將於明年1月6日開跑，屆時將湧入多達8500名來自世界各地的跑者，市府今天舉辦「開跑」記者會，首度亮相活動海報中的神祕背影女孩，原來她是被稱為全台最會「跑」的女律師邱靖貽，一身勁裝登場，成功吸引許多跑迷的目光。

市長林智堅今天與邱靖貽共同預告新竹市城市馬拉松即將起跑，林智堅更穿起帥氣的飛行夾克，藉此呼應本次4公里休閒組安排、全程都是平路的「跑進空軍基地」；另外還有21公里半程、42公里全程馬拉松組，跑者參賽之餘，還可沿路飽覽新竹市各地美景。

被譽為「最速律師」、台灣唯二完成世界6大馬的女跑者邱靖貽擔任今年活動的代言人，首度公開亮相，而活動視覺海報就是以她的背影為主軸，象徵著女力崛起，賽事當天邱靖貽將為休閒組領跑。

「跑」出愛心！今年的城市馬拉松有不少亮點，活動提倡環保概念，從紀念衣、獎牌到獎盃，全部運用回收材料製作，另結合公益，鼓勵跑者們於完賽後捐出晶片，而晶片押金大會將全數捐給竹市中小學體育促進會，藉此幫助基層弱勢的體育選手。

林智堅指出，新竹市城市馬拉松自2014年開辦以來，參加人數不斷成長，加油啦啦隊更多達170隊，展現十足城市熱情，今年的馬拉松路線別具特色，包含空軍基地、頭前溪新竹左岸、消防博物館與近來爆紅的魚鱗天梯等，不跑可惜，呼籲民眾踴躍參加，享受運動的樂趣。

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