農民職災保險 南投申辦率不到1成

2018-12-27 14:45

〔記者謝介裕／南投報導〕農民職業災害保險於11月1日起開辦，南投縣總計13鄉鎮市，迄今申辦率不到1成，尤以鹿谷申辦件數最少，僅有19件，縣府及鹿谷等農會分析表示，除了申請作業繁瑣以外，許多農友秉持勤儉持家精神，連每月自負額只須15元的保費也捨不得花，更是參加農民職災保險意願低落的主因。

依據農民職災保險規定，實際從事農業工作且為農保被保險人的農民，便可親自到戶籍所在地農會提出申請參加農民職災保險，每月保費只需要15元，符合加保資格者，其保險效力自農會審查通過日生效後開始，將擁有農民傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付、喪葬津貼等4項給付的保障。

南投縣具有資格的農保人數總共有7萬多人，但迄今提出申請並獲准的件數不到1成，僅5000件左右，加上南投是典型農業縣，為何農友對於農民職災保險如此興趣缺缺？也引發各界關注。

鹿谷農會總幹事林義能、水里農會總幹事張啟荃等人表示，以該職災保險的精神，農友在田間如遭蛇咬傷、雷擊、中暑、操作農機具受傷、農藥急性中毒、載運自產農產品途中發生事故等狀況，導致無法工作時，便可申領「傷害給付」，最高可領2年，第1年每月可領7140元（即月投保金額70%）、第2年每月可領5100元（即月投保金額50%），以及就醫津貼門診1天50元、住院1天900元。

雖然福利相當好，但農友在申請時就必須附上土地權狀或土地租約等相關資料，且載明工作進出相關路線，一旦發生狀況的場所，不再自己所填寫的資料中，便可能無法獲得理賠，以致讓農友覺得不安心也太過麻煩，才影響其參加職災保險的意願。

縣府農業處解釋說，任何職災保險都有一定標的及範圍，農民職災保險也不可能「包山包海」，更何況，將田間所在位置及進出各種路線等資料填寫詳細，也可減少日後理賠糾紛發生，對自己也是一種保障，未來縣府也會與各農會透過農事小組會議或社區活動積極進行宣導，以建立農友更正確職災保險觀念，進而達到提高職災投保率的目的。

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