3000萬翻修水萍塭公園 打造南市最大兒童遊戲場

2018-12-26 21:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市將出現規模最大的複合型兒童遊戲場，中央與地方共同投入3000萬元，開始整修南區水萍塭公園，改善重點除步道沉陷整修、花崗岩步道全面翻修、水景噴頭修復之外，並打造成為南市特色公園，預計明年（2019）年3月亮相。

水萍塭公園面積近10公頃，是民眾使用率相當高的城市綠地，隨處可見民眾暢遊、運動，但這座公園開闢已超過20年，內部設施部分損壞、步道沉陷，環境也亟需改善，因此工務局爭取中央前瞻計畫2400萬元補助經費，加上地方自籌款，工程總經費3000萬元，已展開全園整修施工，工程為期4個月。

工務局表示，水萍塭公園除改善舊有設施外，並將設有的攀岩牆、攀爬塔、鞦韆、翹翹板及滑梯組合遊具等外，再導入花朵造型傳聲筒、手腳並用的仿高翹式遊戲踏板、梅花跳樁、鋼管挖土機，以及遊戲沙坑等設施，讓12歲以下的幼兒及學童，享有分區分齡的互動遊戲場，同時也將建構1座無障礙洗手洗腳池，在遊戲後方便清洗。

工務局表示，考量民眾使用需求，工程中除兒童遊戲場及樹陣廣場工區，圍籬設置期間約需2至3個月外，其餘工區將區分為7大區，每區施工約10至20日，分區完工後依次施作開放，民眾在施工期間仍可部分使用公園。

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