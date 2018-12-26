護理之家失火？ 新官上任先盯消防演練

2018-12-26 20:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕今年8月衛生福利部台北醫院附設護理之家發生大火，造成嚴重傷亡，為加強避難弱勢場所公共安全，新北市政府今天至新北市立聯合醫院附設護理之家稽查，並實施消防演練，結果符合規定。副市長謝政達表示，聯醫以最嚴謹的作法提高公安標準，希望未來推廣到其他公私立養護機構與護理之家。

新北聯醫模擬夜間10點多，有電器因短路引發火災的狀況，各任務編組接獲通報後立即展開疏散、滅火等工作，把病床、坐輪椅的患者移至安全處，演練情況十分逼真。

新北市立聯合醫院簡報指出，電器是護理之家最大的隱憂，院內每個月針對電器進行高耗能檢測，並提醒家屬注意自行攜帶的電器安全；被單、圍簾等皆採用防燄材質，每個區室設有「防火區劃」，還有走道防煙垂壁，避免濃煙快速擴散，天花板管線穿透處使用水泥封填，阻隔濃煙流通。

消防局表示，市府將於2019年1月7日至1月23日止，針對新北市立案的老人福利機構、托育托嬰中心、身心障礙機構、公共托老中心、護理之家等27家場所執行公安聯合稽查，並由交通局辦理機車禁停騎樓措施，透過張貼貼紙加強宣導。

謝政達說，公安查核結果沒有瑕疵，消防演練也符合規定，希望全市護理之家都能比照辦理，發生災難時啟動快速應變措施，把災損降到最低。

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