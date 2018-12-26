交大首任校長、前交通部長郭南宏 出書述說人生故事

2018-12-26 21:45

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學首任校長郭南宏擔任過交通部長，擁有豐富的公共交通運輸資歷，台灣多項重要交通建設都在他的規畫下成形。交大今天出版《無懼．無華─郭南宏口述歷史》，並舉辦簽書會，述說身為教育家、政務官以及為人夫、人父的郭南宏的人生故事。

交大校長張懋中說，這本《無懼．無華─郭南宏口述歷史》，紀錄郭南宏從學生、執教到任職校長的過程，郭南宏人生有20年在交大度過，見證交大成長，是交大重要的掌舵者。

交大說，郭南宏1936年出生，童年在日本統治與二戰轟炸中度過；1958年，進入交大第一屆電子研究所就讀，後在美國西北大學取得電機工程博士學位，返台回母校任教；1979年，受前校長淩鴻勛徵召，出任交大校長，治校期間，秉持創校之初設定的電子資訊學科做為發展重心，讓交大在台灣電子產業發展擁有傲人成績。

後來蔣經國主政時期，郭南宏被延攬入閣，接任交通部長，規劃執行國際航空航線、高速公路路權、計程車和遊覽車牌照、旅行業牌照等開放政策，成為媒體口中的「開放部長」。擔任國科會主委期間，推動台南科學園區的建設與籌備，是台灣交通政策與產業發展的重要推手。

歷經30年公職生涯，郭南宏校長退休後返回科技領域，以63歲高齡創業，開創人生第二春，推動軟體與虛擬實境領域技術的開發與應用，至今，仍過著退而不休的生活，這部口述歷史也述說其人生故事。

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