澎湖水下考古工作站揭牌 為水下博物館設立熱身

2018-12-26 13:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖四面環海，自古就是重要航道，因此水下資產相當豐富，文化部文化資產局在澎湖歷史建築「郵便局」設立水下考古工作站，今日舉行揭牌儀式，同時也將延伸至金門、連江兩縣，為未來澎湖設立水下博物館先期熱身。

今日揭牌儀式，由文化資產局長施國隆、澎湖縣長賴峰偉、前文建會副主委吳錦發、中研院院士臧振華、澎湖縣文化局歷任局長曾慧香、鄭嘉薇及現任局長王國裕等貴賓出席，並請來國寶級潛水員、現年94歲的蔡寶生共襄盛舉，蔡還捐出早年使用的潛水裝備提供展覽，並口述澎湖周遭海域沉船資料，真是名符其實的「活國寶」。

施國隆致詞時表示，澎湖黑水溝航道擁有豐富水下文物，目前水下驗證的具體目標計有87處，澎湖就有71處，其中4艘古沉船判定具有重要歷史、文化意義，因此先期設立水下工作站，未來朝向設立水下博物館方向進行；同時水下工作站本身就是歷史建築，未來結合鄰近古蹟天后宮、順承門等，讓媽宮古城風華再現；另外水下工作站還有體驗教育，結合最新科技。

資局在揭牌後，也推出「澎湖水下文化資產-黑水溝傳奇」多媒體展，展期至明年11月29日止，分為「勇渡險惡黑水溝」、「水下考古知識」、「水凝時光膠囊」、「潛進S.S. Bokhara商輪」4大展區，民眾可透過環形劇場及動畫，認識澎湖出水遺物，開放時間為每日上午9時至下午5時，開放免費參觀。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/