陽明校長：選擇交大合校 是因校名考量

2018-12-26 12:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕陽明大學今年決定要與其他國立大學合校，好展開未來長期發展，並在日前要從交通大學、清華大學2校擇一合作，今天召開校務會議，決定優先選擇與交大合作，陽明校長郭旭崧解釋，是因考量交大已有合校意向書，並承諾未來將以「陽明交通大學」為校名，可維持陽明主體性，具重大意義。

郭旭崧表示，清大、交大2校無論在學風、校務、教學與研究等面向，都是台灣首屈一指的大學，且各有其特色與優勢，過去均與陽大交流合作多年建立深厚感情，今天要在2校當中作出選擇實屬不易。

但郭旭崧指出，這次校務會議選擇交大為第1順位議約對象，主要仍考量交大已在校務會議通過單方合校意向書，承諾未來合校校名為「國立陽明交通大學」（National Yang-Ming & Chiao Tung University），在校名上能維持陽大的主體性，對陽大有重大意義。

今陽大召開校務會議，討論未來要與清大或交大擇一合校，會議應出席96人，實際出席91人，合校議案採不記名、單記法及相對多數決，投票結果決定先與國立交通大學議約。

陽大表示，今日確定未來合校議約對象依序為交大，再來是清大，未來校方將籌組議約工作小組，依據會議決議先與交大進行合校議約，若能順利完成議約，合校計畫書將再交由校務會議討論；若議約未成，再與第二順位學校進行議約。

校方表示，合校程序包含啟動合校、決定議約順序、完成2校議約、通過合校計畫、送交教育部審核等5步驟，而學校在9月26日臨時校務會議便啟動合校程序，並在今日決定合校議約對象順序，後續將進入第3步驟實質討論階段，特別強調，合校是一件複雜冗長的過程，最後能否成功仍是未定數。

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