竹北「花田囍事」週六登場 1元蔬菜特賣…

2018-12-26 08:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市「花田囍事」農業產業文化活動，這個週末（29日）將在尚義街靜善宮對面農地舉辦；竹北市公所表示，除召號5000人一同焢窯，當天還安排社區表演、親子DIY和1元蔬菜特賣等活動，歡迎鄉親前來賞花同樂！

竹北市長何淦銘表示，「花田囍事」活動今年邁入第11年，除安排一系列親子同樂的活動，並在尚義街農地示範栽種近兩公頃的向日葵花田，11月中已陸續綻放，花期可延續到明年元月中左右，歡迎鄉親把握花季踏青賞花。

竹北市公所農業課課長黃賀正說，29日上午9點，邀請竹北社區不老頑童鼓隊開場，還請到藝人張文綺、蔡佳麟演唱，還有文化社區排舞班、新港國小舞獅隊、鳳岡國中非洲鼓、六家高中與義民高中熱音社、以及享樂十弦等團體表演。

現場還有古早農具展示，稻草人趣味合照。當天上午10點起有1元蔬菜特賣會，每梯次限量200份；10點半起有5梯次的親子DIY活動，教大家手作向日葵盆栽收納盒和小屋置物冰棒棍，每梯次前20組報名送雞蛋一盒。

黃賀正表示，尚義街及周邊道路29日上午8點起將進行單向通行的交通管控，開車的朋友，可將愛車停放附近農路單側停車及紫竹宮；因道路窄小無法會車，請儘量搭乘公車或共乘機車到場，機車可停放靜善宮。

免費市民公車62路（當天下午3點30分前，每30分鐘一班，於東勢口站下車步行約10分鐘。開車或騎車者，可由台1線中華路進入鳳岡路，於鳳岡路二、三段交界處轉進尚義街後約1.5公里；或從鳳岡路二段540巷進入，於日新駕訓班前左轉後約600公尺。

活動詳情可參見

竹北市公所或活動官網

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