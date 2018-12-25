議會正妹高嘉瑜曝8年前照片 網：樣子都沒變，凍齡

2018-12-25 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今（25日）是縣市首長和議員就職日，民進黨台北市議員高嘉瑜在臉書貼出3張不同時期的就職日照片，其中還有她與台北市長柯文哲的合照，而最舊的一張照片距今已是8年前，許多網友看完後紛紛留言大讚她「凍齡」。

現年38歲的高嘉瑜由於外型亮眼，曾在今年九合一大選前，被網紅蔡阿嘎點名「十大正妹議員候選人」第2名。至於在這次選舉中，高嘉瑜也拿下港湖區3萬4285票勝選，順利連任。

高嘉瑜在臉書貼文中表示，「相較前2次就職日，今天心情特別沉重，因為好多好朋友不能一起努力了，嘉瑜會連大家的份一起，戰戰兢兢地努力。」同時分別放上今年、2014年及2010年的就職日照片。由於照片中的髮型都一模一樣，她也自嘲：「不變的除了髮型還有初衷。」

此文一出，引來網友熱情回應「怎麼都沒老」、「髮型可以變一下」、「4年後就真正42歲了哦」、「8年前像入學照，4年前像父女照，今年像議會導覽員」；也有人對高嘉瑜表達支持，「下次妳就職典禮，就是4年後跟柯文哲印信交接的時候，成為第一位首都女市長，加油。」

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