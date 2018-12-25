統戰魔爪伸入國小？家長會耶誕禮印「永遠為共產主義鬥爭」

2018-12-25 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友今日在臉書粉絲專頁發文，指稱新北市某國小家長會送給小朋友的耶誕禮物，是印著「永遠為共產主義大業做好鬥爭的準備」的便條紙，令他氣得大罵這「根本是統戰」！

原PO今日在「靠北奧步」上發文，有網友傳給他一張照片，照片是新北市積穗國小家長會昨（24）日送了便條紙給小朋友作為「耶誕小禮物」。

然而，這便條紙有些不對勁，左上角印著眼熟的紅星星，圖樣下方更有簡體字的「敬礼」二字，右下角畫著兩個敬禮的小朋友。

最令原PO感到可怕的，是便條紙下方印的英文字：「always ready struggle for the communist cause」翻譯出來的意思：「永遠為共產主義大業做好鬥爭的準備。」令他不禁問道：「如果這不是統戰，那什麼才是統戰？」

有網友在留言解釋這張圖的概念，最後一句英文是中國少年先鋒隊入隊誓詞「準備著為共產主義事業而奮鬥」。而入隊儀式的核心部分是，由一名輔導員將右拳舉至太陽穴位置，高呼「準備著為共產主義事業而奮鬥！」然後戴紅領巾的小學生齊聲高呼「時刻準備著！」與圖案如出一轍。

積穗國小校長范振倫和廖姓女會長則表示，事先不知一部分的便條紙有這些不妥的內容，造成家長困擾深感抱歉。

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共產黨統戰便條紙當耶誕禮物 積穗國小：誤發

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