消費滿兩百抽雙車 台南購物節12/31截止

2018-12-24 21:54

［記者王涵平／台南報導］台南購物節推出消費滿200元就有機會抽中百萬雙車等大獎，帶動不少買氣，南市經發局表示，購物節活動至12月31日止，呼籲消費者把務最後機會。

經濟發展局指出，活動期間憑南市所有店家單筆消費滿200元以上發票，均可至台南購物節網站或APP登錄，除了頭獎百萬雙車以外，二獎至十獎將於明年1月4日抽出，包含機車、電動沙發、冰箱、洗衣機、電視等家電，還有Dyson吹風機、台南大飯店平日住宿券、Gopro相機等多項大獎，設定手機條碼還有機會抽中ipad及大潤發千元禮券，另於特約店家消費發票登錄8倍送，登錄一筆發票最高可獲得500組抽獎序號。

經發局表示，各大百貨賣場紛紛推出好康優惠，下載APP，民眾可依所在位置搜尋附近特約店家的優惠資訊，今年有相當多特約店家提供超值的優惠，包含五折優惠及提供買1送1優惠券，下載APP領取優惠券後到店家消費，即可享買1送1，購物節活動可至「臺南購物節網站」查詢。

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