外交部：印尼海嘯受困9名國人及親友均抵醫院

2018-12-23 22:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕印尼巽他海峽（Sunda Strait）昨晚無預警發生海嘯，造成超過2千人死傷，有9名我國人及親友受困。外交部今天晚間表示，經我駐處與印尼AG關懷基金會合作，9名受困國人及親友將在醫生評估後，於今晚轉院至鄰近雅加達地區的醫院。

印尼海嘯影響傷亡慘重，根據印尼國家災害應變總署於印尼雅加達時間今日下午5時33分發布新聞稿表示，截至下午4時止，計有222人死亡、843受傷、28人失蹤。

早前傳出有9名國人及印尼親友受困山區，外交部今天晚間表示，經駐印尼代表處力洽，並與印尼AG關懷基金會合作，該基金會救援隊已於今天傍晚將受困國人順利送抵醫院治療。我駐處及三輪基金會等僑團人員隨即趕抵醫院，確認相關國人均屬擦傷，並無大礙，請國人放心。

另由於座位限制，國人當地印尼籍親屬未同車隨行，但也隨後到達醫院。外交部說，待醫生評估住院國人身體狀況許可後，9人將於今晚轉院至鄰近雅加達地區的醫院。

根據外交部統計，自今天清晨7時18分起至晚間6時30分止，駐處及外交部桃園機場辦事處共接獲70餘通急難救助電話，其中71通均與印尼海嘯有關。

外交部說，駐處同仁全數動員進洽印尼相關單位及台商各界，為提供受災國人及時有效的協助，更駕車穿越受損山路及封閉濱海道路，歷時5個多小時，終於與國人會合並提供協助，展現政府服務及照護旅外國人的用心。

外交部也再次表示，我國願提供協助，一旦印尼政府提出具體需求，外交部將會同國防部以最快速度執行救災任務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/