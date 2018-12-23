設計南美館 日本建築師坂茂獲頒台南榮譽市民

2018-12-23 22:26

［記者劉婉君／台南報導］台南市美術館2館將於明年1月27日開幕，規畫設計南美館的日本建築師坂茂，今晚在南美館1館獲頒台南市榮譽市民，由台南市代理市長李孟諺代表頒發證書。

坂茂為2014年普利茲克建築獎得主，作品有法國龐畢度中心梅斯分館、大分美術館、遊牧美術館、紙藝術博物館等，南美館於2014年舉辦國際競圖徵件，坂茂的設計堅持應與社會及生活發生關係，以鳳凰花轉化為五角形的碎形屋頂，做為建築設計特色，打造出具有台南市文化意象特色南美館2館。

李孟諺表示，南美館是台南市民期待了60年的建築，坂茂則是幫助台南實現，南美館1館試營運以來，即吸引許多民眾參觀，預期2館正式營運後，將有助於提升在地藝文產業於國際舞台的曝光率。為了表揚坂茂對台南的藝術文化的深遠影響，因此在南美館1館頒發榮譽市民證書。

坂茂則表示，可以在日本以外獲頒榮譽市民，感覺很美好也很榮耀，希望南美館未來是美術館與公園在一起的公共空間。

南美館指出，1館試營運至今已吸引將近10萬參觀人次，而2館有16個展間，每間各有不同的高度與空間特性，對於策展相當具有挑戰性。

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