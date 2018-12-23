不老婚紗圓夢 101歲李福堂攜94歲管文英走紅毯

2018-12-23 22:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕「活到101歲最幸福滿足的就是再牽起太太的手走紅地毯！」1948年榮民伯伯李福堂因國共戰爭來台，被迫與妻子管文英分離，直到1998年兩人終於在台相聚，一直攜手至今，遺憾的是當年烽火連天，兩人從未走上紅毯接受眾人祝福，弘道老人福利基金會得知，決定為兩人圓夢，今日在彰化興尚將餐廳席開39桌，接受眾人祝福。管文英表示，沒想到結婚70多年還能喝到自己的喜酒。

101歲的李福堂與94歲管文英兩人是山東省膠縣的同鄉，1945年在大連相識、結婚，1948年李福堂參與國共內戰，跟著國民黨撤退到台灣，從此與管文英和未滿周歲的兒子分隔海峽兩地半世紀，其間兩人各自嫁娶後配偶也相繼離世。

1998年兩岸開放探親，李福堂將管文英接到台灣，並補辦結婚登記，當時李福堂還說：「一定會活到100歲與老伴白首偕老」，如今果然實現諾言，101歲的他今日穿起筆挺西裝牽起穿著白紗的管文英一起走紅毯，猶如電影般的愛情故事，令不少參與婚禮者動容。

管文英說，當年結婚時戰亂未止，根本不可能奢望有場正式婚禮，而是穿上一般的棉襖，跟父母們到飯館吃個麵、喝小酒，就結婚了，沒想到半世紀後兩人還能再重逢，10年前就已經完成了穿婚紗的夢想，現在又能喝到自己的喜酒，覺得不可思議，很開心，感謝大家。

弘道老人福利基金會彰化服務處主任林博樺說，弘道長期舉辦不老騎士環台活動，為年長者圓夢，也得知不少長者從未有正式婚禮，因此舉辦「不老婚紗」活動，這次除邀請李福堂與管文英夫婦，也邀5位從78歲到95歲的奶奶們，一起穿上白色婚紗，步上紅毯的完成夢想。

林博樺說，這場婚禮結合年終圍爐餐會活動，因此宴請100多位彰化獨居、弱勢長輩來參與，重溫熱鬧歡樂的氣氛，溫暖空虛心情，但目前寒冬助老服務經費還有480萬元缺口，希望大家一起伸出援手，協助長輩除舊佈新辦年貨、吃圍爐餐。郵政劃撥帳號：22754331，戶名：弘道老人福利基金會，愛心捐款專線：04-7331-585

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