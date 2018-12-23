長照醫療國際研討會 奇美邀國內外學者交流

2018-12-23 14:45

〔記者萬于甄／台南報導〕台灣老年人口占總人口數約14%，逐步邁入高齡化社會，老人長照發展也是政府越來越重視的政策，奇美醫學中心本週六日連續兩天辦理「失智症暨長期照護發展」國際研討會，除有國內學者外，更邀請醫療法人社團悠翔會理事長兼診療部長佐佐木淳及日本葵照護會長加藤忠相2位日本醫療照護專家與會，互相交流提升長照的服務質量與成效。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，去年醫院曾推派老年醫學科主任蔡岡廷到日本交流，學習有關在宅醫療、多元連續性的長期照顧等議題，今年9月返台，蔡岡廷帶回許多開創新的照護模式，未來可望嘉惠台南的鄉親，此次舉辦國際研討會希望各界可分享照護成果及未來趨勢。

加藤忠相則指出，日本在2000年開始實施長照保險法自力資源，主要希望長者在現有能力中還能回饋社會，但18年來還沒有看到很好成果，不過，台灣在社區照護這塊做得非常好，尤其是大齡食堂的模式，讓長者擔任簡易的工作，再用累積的薪資出遊。

加藤忠相也說，很多人認為日本發展快，所以要跟日本學習，但實際看到台灣的狀況後，發現日本也有很多事情要向台灣學習，相信在高齡化社會下，大家的目標都是健康快樂活在這個世界上。

奇美醫學中心配合政策近年來佈建長照2.0服務網絡，除提供長者合適的醫療與生活照顧，包括居家護理、日間照顧、社區整合照顧中心等，院方也在台南安定及善化設置失失智共照中心，服務個案約450位，希望讓高齡、失智或失能者獲得在地、即時與便利的照顧，落實在地老化。

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