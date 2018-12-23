陶氏化學捐助70萬 苗栗家扶弱勢童圓耶誕夢

2018-12-23 12:22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕耶誕佳節將至，台灣陶氏化學公司愛心送暖不落人後，連續11年與苗栗家扶中心合作，關懷弱勢受虐兒童，捐助金額從第一年的5萬元，至今年已成長14倍達70萬。陶氏化學總廠長陳光民更率員工認捐孩子們夢想中的耶誕禮，孩子拿著手做捕夢網與叔叔阿姨們「交換禮物」，臉上洋溢開心笑容，令人倍感溫馨。

苗栗家扶中心守護縣內62戶、逾百名的受虐孩童，許多孩子在艱困的環境中成長，少了童年應有的無憂無慮，連小小的心願都難以開口。就讀小學的「夢夢」與妹妹由媽媽獨力扶養，在校參加羽球隊，夢想未來站上世界舞台，但受限家境清貧，只能穿學長姐遺留的二手鞋，但經年苦練，鞋子早也破舊不堪。

為了讓夢夢能擁有一雙屬於自己的羽球鞋，讓她在築夢的路上踩得更加踏實，陶氏化學員工一齊募資，認助弱勢孩童的耶誕禮，趕在耶誕節前夕，眾人準備羽球鞋、腳踏車、文具組等各式禮品，並由員工扮成耶誕老公公，提著禮物分送給每個弱勢孩童，讓孩子們露出純真笑容，度過難忘佳節。

陳光民說，同事們發揮大愛，自發性響應關懷弱勢童，讓這份傳統年年接棒，捐助金額倍數成長，令他深為感動，期盼這份愛心能涓滴永續，並拋磚引玉鼓勵更多企業投入；苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，十一年前與陶氏化學偶然結緣，卻也為孩子們開啟一扇窗，期盼這份溫馨緣分能長長久久。

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