「阿朗壹古道」張冠李戴 作家出書正名

2018-12-22 23:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府以「保護自然環境」為名設置的「旭海觀音鼻自然保留區」，多年來都俗稱「阿朗壹古道」，近年除了縣府曾正式發文澄清，作家劉還月歷經多年研究，更出書「貫穿東西的歷史大道，琅（左王右喬）．卑南道」，在墾管處處慶上正式發布，希望讓外界知道，「有歷史才能稱古道。」

從101年1月20日「旭海觀音鼻自然保留區」設立前，這段台灣最後未開通公路的海岸線，一直被俗稱為「阿朗壹古道」，每年吸引上萬民眾前往體驗，理由不外「台灣最後的自然海岸」、「椰子蟹最後棲息地」、「一生必訪的台灣秘境」等自然生態理由，少有人探究「古道」兩字的由來。

近年不少學者提出「正名」，屏縣府也曾正式發文澄清，指文獻中的「阿朗壹古道」是橫越中央山脈的道路，全名為「內文－阿朗衛越嶺道路」，路線從屏東獅子鄉內獅越過中央山脈南大武山下到台東達仁鄉安朔；而「旭海觀音鼻自然保留區」中的海岸線古道，是重要人文歷史道路「瑯（左王右喬）卑南古道」一段，而非「阿朗壹古道」。

花了近2年時間深入古道的每一段路，細訪古道的每一個族群，劉還月發現「瑯（左王右喬）卑南古道」源頭甚至緣起東港，在不同的時期，不同的需求下，共計有11條之多，每一條路都寫滿著族群的血淚與遷徙的滄桑。

「既然是古道，為什麼卻見不到歷史的成分呢？」劉還月說，這幾十年來，從政府到民間，無論在論述、宣傳、觀光、環保等各方面，都還是以「阿朗壹古道」稱之，這絕對不只是便宜行事而已，突顯的正是台灣特殊的社會價值「只在乎現實的利益，從來不肯去吸收歷史的養分。」也希望這本書不只「正名」，更重現當年各族群南來北往的血淚歷史。

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