制服辣妹夜店性感熱舞網友凍未條 神出臉書竟發現…

2018-12-22 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕日前臉書專頁「加藤軍台灣粉絲團2.0」分享一段正妹熱舞的影片，引起網友熱議，還有網友神出正妹，但結果卻讓人直呼傻眼。

「加藤軍台灣粉絲團2.0」日前發布一段穿著白色制服、短裙的正妹在夜店熱舞的影片，片中看正妹跪在地板上搔首弄姿，隨著音樂不時撩起短裙露出美腿，讓不少男網友暴動，直呼看了「心癢癢」。影片一發布，至今共累積了26萬次觀看，近2000則留言。

有網友神出正妹的臉書，原來這名正妹來自泰國，而且還是名氣不小的網紅，粉絲團超過37萬個追蹤者，但讓多數網友驚訝的是，正妹的自介欄上竟然標明自己是「男性」，有網友不禁表示「這麼可愛...一定是男的」。

但不少網友還是留言，「無聊的影片，害我看了兩個小時」、「這我完全無抵抗力」、「我要當地板！」。

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