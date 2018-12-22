中途志工控修改規定害幼貓餓死 桃園市動保處這樣說…

2018-12-22 21:14

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市政府動物保護處9月起更改「桃園市動物保護教育園區收容動物中途申請計畫」後，規定須經訓練、核發資格者，才能將幼貓帶返家中照護，導致園內幼貓、傷病貓照護品質下降，甚至有小貓活活餓死，讓志工痛批草菅毛孩性命。對此，動保處說，規定無大幅修改，符合資格者眾多，只是有意願接手中途志工較少。

志工質疑新規定害死毛孩性命，幼貓身體脆弱，需要耗費龐大時間細心照料，園區人員下班後人力大減，過去若有幼貓半夜送到園區，可由中途志工帶回家照顧，但9月新制上路後，志工需要通過動保處審核資格通過，才能接手中途，但近半年來，僅有少數人通過審核，而且核發時間曠日廢時，等不到流程跑完，就有5、6隻貓咪活活餓死。

對此，動保處長陳英豪回應，2001年時已訂定相關中途送養計畫，今年9月為了避免貓隻經費流用，落實標案核銷管理而修正，要求中途志工填寫切結書，檢附身分證明文件，經審核後才可執行，以釐清參與者身分，迄今有20～30人符合資格，但有意願犧牲時間帶返家中照護的人相對少。

陳英豪解釋，修訂計畫後，流程無顯著變化，僅強制要求中途動物攜出前都需植入晶片、登錄建檔，志工只要依正常程序並於送交單簽名確認，就可接動物出園，並無拒絕動物中途申請一事，且園區內晚間固定有兩名留守人力，餓死幼貓是因原本狀況就差，僅是個案。

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