簡易版「虛擬實境」全靠工讀生搖 正妹笑瘋+玩到虛脫

2018-12-22 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一種「簡易版」的VR虛擬實境遊戲體驗，近日又引起網友熱議，原來該遊戲除了成本超級低之外，現場的工作人員更是輕鬆，光是幾個簡單操作就能和正妹客人「近距離接觸」，讓許多網友看到影片後都歪樓，直呼「好羨慕這工作！」

臉書粉絲團「雲爸的3c學園」日前分享一部影片，從畫面中可見，一個穿著短背心的正妹戴著VR眼鏡，體驗著刺激的「雲霄飛車」，而後方的男工作人員則是不斷晃動平台，一下子用手壓在正妹背上，好讓正妹身體往前傾，一下子又將平台往後甩，結果正妹一往後倒，更直貼到工作人員的胸膛。

最後等到「雲霄飛車」右轉時，工作人員更伸手把正妹的頭向右壓，讓正妹嚇得頻頻尖叫，而工作人員也被正妹慌張的反應逗樂笑噴，整個過程兩人都玩得不亦樂乎。

許多網友看了都紛紛留言，「那工作人員太爽了吧」、「好羨慕這工作」、「哪裡可以應徵」、「VR不是重點啊，工作人員根本都在玩妹子」、「工作人員賺到」，不過也有網友逗趣的說，「萬一客人很重就有得累了」。

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