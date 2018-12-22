兒交換禮物被家長罵爛東西 媽暴怒：他送筆記本又多好？

2018-12-22 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友的兒子日前美語班有交換禮物活動，兒子挑了自己很喜歡的貓咪布偶，心想抽到的人一定也會喜歡，沒想到交換禮物當天，卻被抽到布偶的同學家長罵了，女網友一聽詢問對方送什麼？得知後不禁氣得破口大罵，「筆記本+筆+橡皮擦是有多好？你媽啦！」

這名女網友到臉書社團「爆怨公社」PO文，交換禮物價格限定200元以內，兒子精挑細選一個可愛的貓咪玩偶，「 他一直很喜歡 ，覺得很可愛」，滿心期待抽到的人會露出滿意的笑容，沒想到當天兒子卻哭著打電話給原PO，說他因為這隻玩偶被對方家長罵了，「兒子說，我跟對方家長介紹，這隻貓咪的材質很好，而且很柔軟，結果家長罵我，送這什麼爛東西啊！這麼爛的東西也敢拿出來送」，原本兒子想和對方說，如果不喜歡，可以還他、再和他交換一次，但兒子心裡受到的傷害實在太重，當下這句話咽住了。

「我聽了心都碎了」，原PO氣憤難耐，但在電話中仍強裝鎮定地安慰兒子，「你很棒，沒關係」、「不管喜不喜歡，都要跟對方說聲謝謝，是對方家長不懂事，沒家教，我們不要跟他計較」，原PO不忘壓抑住憤怒詢問兒子，對方家長送什麼禮物？「掛掉電話後立馬氣瘋神經線斷裂」，忍不住破口大罵，「太過分了，這是什麼家長啊！怎麼這樣對小孩子講這種話」、「罵人的家長送一本筆記本+筆+橡皮擦這樣是有多好？你媽啦！」

網友看了看完紛紛留言，「家長當著小朋友的面前罵，很糟糕的身教」、「他妹的，交換禮物本來就只是個心意跟樂趣而已，想要什麼不會自己買嗎？」「這貓咪娃娃很讚啊！原諒那個有病的家長，不要跟神經病計較」、「她崩潰的原因是沒抽到鑽戒」、「200元怎麼不是抽到轎車或是來回機票呢？真是爛的禮物，那位媽媽大概是這麼想的吧！」

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