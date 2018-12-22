猶如豬的愛滋病... 台大教授憂：非洲豬瘟侵台將動搖國本

2018-12-22 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國爆發非洲豬瘟疫情，我國海關繃緊神經，台灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗在媒體撰文分析，非洲豬瘟病毒猶如豬的愛滋病毒，1997年口蹄疫入侵台灣造成高達2000億元的損失，「萬一非洲豬瘟入侵台灣，真的會動搖國本」。

賴秀穗在《蘋果日報》撰文指出，中國因貿易戰不向美國買豬肉，轉而向非洲豬瘟疫區俄羅斯進口，結果造成97年來「乾淨」的亞洲地區出現非洲豬瘟。賴秀穗細數非洲豬瘟的歷史，首先是在1921年於肯亞發現，1957年傳到歐洲，2018年出現在中國。賴秀穗表示，這次在中國的疫情擴散速度很不尋常，推測是中國沒有按照標準處理方法控制疫情。

賴秀穗分析，非洲豬瘟會導致豬的全身臟器、組織出血，至今仍無疫苗，且非洲豬瘟病毒侵害豬的免疫細胞，猶如豬的愛滋病毒。他也提到，清除病毒相當困難，葡萄牙和西班牙僅有數百萬頭豬，卻分別花了42年與35年，中國卻有4億3千多萬頭豬隻。

賴秀穗呼籲，這一次的防疫是長期戰爭，養豬業者若發現有疫情絕不可隱匿，否則非洲豬瘟入侵台灣，將會動搖國本。

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