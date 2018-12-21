人資好奇葩 網友分享「沒說去面試反被罵」

2018-12-21 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕部分公司面試的第1關就是人資，這些人資甚至被封為勞方打手，領著普通人的錢操董事長的心 。有科技業網友在PTT分享自己遇過的奇葩人資，不僅錄取標準因人而異，連面試資料填錯都沒發現。網友也在回文中表示，遇到的人資多半態度都很高傲，還曾經被質問為何不參加團體面試。

原PO發文指出，人資單位泛稱HR， 是主管用人決策的單位，同時身兼辦公室中 「揪團購、訂下午茶、八卦中繼點與廣播站」。原PO形容，人資單位面試時常用面試者無形的氣場或網路上心理測驗作為錄取依據，談到薪水時會避重就輕，只說依照公司規定，而且最喜歡面試者把資料填滿，但實際上不會全看。

雖然網友們認為不該以偏概全，不過仍說「台灣HR真的智障居多」、「台灣HR心態扭曲又沒實力的真的很多」。網友回應，某些公司的人資單位專業度不高，但姿態卻擺很高，常常東西不講清楚，多問就會被罵「沒在聽」，尤其是薪資方面，更容易含糊帶過。

其他網友則寫出自己的經歷；不少網友提到，有科技大廠人資主動寄團體面試邀約，就算有回覆「不去」，依舊被對方質問「為什麼不去」，讓人相當傻眼。還有網友被人資搞錯面試單位，到了現場才知道不是當初投遞的職缺。甚至有網友表示，自己拿訃聞請喪假，被奇葩人資要求倒退3步放旁邊，以免卡到陰。

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