全台最高耶誕樹！惠蓀林場「希望之樹」點燈 閃亮到元宵節

2018-12-21 18:28

〔記者佟振國／南投報導〕耶誕節將至，南投縣仁愛鄉國立中興大學惠蓀林場將7棵高達20公尺的台灣杉，以上萬顆五彩繽紛的LED燈泡裝飾，號稱全台最高的天然耶誕樹「希望之樹」，今晚正式點燈，除了陪伴遊客歡度耶誕、跨年，還持續到明年春節、元宵節。

中興大學惠蓀林場園區大草皮，有7棵樹形優美又高達20公尺的台灣杉，近幾年每當耶誕節來臨，園方都會以大量的LED燈泡裝飾這7棵台灣杉，成為全台最高與最天然的耶誕樹，命名為「希望之樹」，今晚正式點燈，持續到明年2月19日元宵節。

惠蓀林場今年推出惠蓀星光票及營火折扣，除了元旦及春節連假，遊客午後2點入園可享全票100、半票50元優惠，南投縣民宿業者帶團入園可享全票70元、半票50元，配合「希望之樹」點燈期間，營火場平日享定價6折4800元、假日8折6400元。

惠蓀林場說，即日起至23日也舉辦「2019希望之樹暨台灣山茶科植物利用特展」，分為台灣山茶區、山茶油區、戶外品茗席等3大主題區，讓遊客認識苦茶油之鑑識與品評及體驗8大特色茶風味，園區內也規劃全台唯一的蕉道，搜集有台灣各樣蕉類品種，現場有多種香蕉可以品嘗，大草原服務處也提供打卡免費索取希望小樹苗。

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