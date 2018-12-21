違法拿饅頭餵藍腹鷴 溪頭遊客：不怕人、吹哨就來

2018-12-21 18:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來手機LINE流傳有民眾到溪頭自然教育園區天文台健行，遇到被列為第2級、珍貴稀有野生動物「藍腹鷴」，民眾看到不僅吹哨引誘，還拿饅頭屢屢餵食，直呼藍腹鷴「不怕人、吹哨就來」，惟園區表示，溪頭禁止餵食野生動物，就影片中餵食者與藍腹鷴互動熟稔，研判是常客所為，將加強告示與巡查蒐證，若不服勸導，就會向南投縣政府農業處舉發。

影片中藍腹鷴就出現在溪頭天文台下方的道路，民眾發現驚呼並吹哨吸引注意，藍腹鷴發現後不僅未離去，還受到餵食者丟擲的饅頭吸引，取食好幾塊，似乎完全不怕人。

溪頭園區表示，過去民眾在溪頭餵食野生動物，多半是松鼠、獼猴，藍腹鷴因生性害羞，被發現多是在步道旁林木，或是森林裡，能大喇喇走在天文台附近的柏油路上，確實相當罕見，檢視餵食影片，推測是常客所為。

目前園區宣導禁止餵食，多半在遊客集中的神木區以下範圍，至於影片中在天文台附近的餵食事件，則因遊客較少，巡邏、宣導相對不足，之後將增設告示與派員巡查，若不服勸導，就會蒐證移請縣府農業處裁處。

南投縣政府農業處表示，餵食藍腹鷴應是偶發事件，畢竟要遇上珍貴稀有野生動物較不容易，就野生動物保育法，有關餵食行為，最多可用「騷擾」裁處，可罰6萬至30萬元，由於餵食會造成動物族群擴張，像松鼠會啃樹皮，影響林木生機，獼猴則會侵擾農作或民眾，呼籲遊客在野外應多自律。

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