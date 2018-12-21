高雄發大財！跨年民宿一晚3萬5 業者「解釋」讓網友更怒

2018-12-21 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕年底跨年到元旦共有4天連假，不少民宿、飯店業者看好商機準備「發大財」。不過有民眾指出，高雄有民宿卻開出雙人房「一晚3萬5000元」的價格，讓網友怒轟「高雄墾丁化了嗎？」對此業者解釋是「為了增加曝光度」，不過這樣的解釋卻讓網友聽了更火大。

綜合媒體報導，旅宿業房價通常分會依照平、假日及淡旺季而有所不同，在旺季或特殊節慶入住，房間價錢的確會比平日來得高，不過最多也僅貴到2至3倍。以引起爭議的民宿來看，平時房價3000至5000元，跨年卻直接漲到3萬5000元，比平日整整貴出10倍。

而該爭議民宿的蘇姓業者對此解釋，3萬5000元並不是真正的房價，當日雙人房定價僅為3000至6000元，至於網路上的高額價格，是因為系統在訂房平台上的設定，在跨年夜房間已經被訂光，但是希望維持在平台上曝光度，才會出現這樣的房價。

不過業者回應曝光後，PTT、巴哈姆特論壇上的網友並不領情，紛紛表示「高雄要發大財啦」、「以為媒體不盯就開始漲，被罵再哭哭罵政府」、「理由一堆 ， 根本就是想釣盤子」、「等到沒客人又哭哭喊要補助」。

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