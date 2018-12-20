想買i6被女友罵自私 網友：手機女友一起換

2018-12-20 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT發文說，自己個性節省，因為手機故障，拿到年終獎金後，想花1萬5000元買台iPhone 6s犒賞自己，不料女友相當反對，責怪網友自私，花掉結婚基金，讓網友不知如何是好。其他網友見狀紛紛搖頭，認為女方不尊重對方。也有網友建議，既然都要換手機，應該買最新款的i8。

原PO寫道，目前月薪5萬，有存款，個性節儉，不愛亂花錢，手機都是用到壞才會換新的，他還提到，最近手機故障，決定花買台1萬5000元的i6，沒想到女友卻十分反對。女友說，若是買新手機，就會動用2人結婚基金，批評原PO自私，不管原PO如何解釋，女友仍反對到底，讓原PO不解自己到底做錯什麼。

許多網友指出原PO女友「太誇張」、「幼稚」，連花自己的錢買東西也不行，若是差1萬多就不能結婚，倒不如不結，直接省下婚禮費用。還有網友酸回「這種女人你敢娶 ?」、「是我就把這女的放生 」、「手機女友一起換」，要原PO好好考慮和女友的未來。

不過，也有網友認為，為什麼要花1萬5000買i6，懷疑女方是因為原PO買舊款手機才會生氣。網友建議，原PO應該對自己好一點，花錢買最新款i8，不用太介意女友想法。

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