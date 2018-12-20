竹市有線電視收費 明年起每月降到510元、年繳更便宜

2018-12-20 20:08

［記者洪美秀／新竹報導］降價有感！新竹市有線電視費率審議委員會今天傍晚召開，委員會經數小時討論，結論為明年開始，竹市有線電視費率，將從每月520元降為510元，且採分組制，基本組21個頻道、每月200元，並恢復折扣優惠，季繳每月優惠5元、每月505元、半年繳則每月500元、年繳每月490元，若採年繳，每年可省下240元。

新竹市府行政處新聞科表示，依據有線電視審查委員會召開費率審查結果，明年起，竹市的有線電視費率將從現今的520元、降為510元，並有基本頻道基本費率200元，且恢復前年的繳費折扣優惠，最高每月可優惠20元，將可從現行每月520元、降為每月490元。

對於民眾希望有線電視收費更便宜的心聲，市府聽到了，市府經審議委員為開會後，已要求新竹振道有線電視股份有限公司從明年起提出200元分組付費組合，這是繼去年台南市及嘉義市後，新竹市達成「分組付費」目標，讓市民享有自主選擇分組費率的決定權。

新竹市有線電視費率審議委員會也做出「有降價、有分組、有折扣」決議，讓市民收視戶實質有感，從明年起，新竹振道公司每月每戶基本頻道收視費用：A組21個頻道、每月每戶200元；B組129個頻道、每月每戶510元；B組加娛樂或親子套餐132個頻道：每月每戶530元、B組加娛樂及親子套餐135個頻道、每月每戶550元，收視戶將有多種方案可選擇。

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