龍崎掩埋場再獲許可 黃偉哲：會用適法方式面對

2018-12-20 19:16

〔記者邱灝唐／台南報導〕因反對龍崎掩埋場而參選台南市長，進而聲名大噪的台南市牛埔里長陳永和，今天貼出台南市政府公文，抨擊市府「效率太好」，核准掩埋場興建水土保持許可證，與選前承諾完全不一樣。對此，準市長黃偉哲說，既然市府已經發照，上任後會用適法、合法的方式面對。

陳永和PO公文 譏市府「效率太好」

陳永和今天貼出市府公文，抨擊市府選前說絕對不會核准龍崎牛埔歐欣掩埋場興建水土保持許可證，結果選後「效率太好」立刻核准，這讓他無法再相信政治人物的話。

對此，黃偉哲說，他的出發點當然不願意讓歐欣興建，因為有一定程度的民意表達反對，所以他就要去回應這些民意，此案已經做過環評，所以這件案子牽涉的不是環保問題，而是產業發展和民眾意願的問題；他說，既然市府已經發照，他也會用適法、合法的方式面對。

黃偉哲曾經承諾，在民眾沒有共識前不會發照，至於是否有被現任市府「突襲」的感覺？他說，他不能去評論這件事情，坦白講，他的任期還沒開始，現任市府的任期還沒結束，但他上任後會處理。

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