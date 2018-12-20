線上學英文陷阱多 有冤大頭上1堂課花2萬6

2018-12-20 15:31

〔記者陳宜加／台北報導〕線上語言教學盛行，但也衍生不少消費糾紛，消基會今年接獲近30件申訴，隨機抽查坊間7家業者，全數退費規定皆與定型化契約範本不符，有消費者換算1堂課就花費2.6萬元，成了冤大頭。消基會建議教育部，儘速制定具強制力的法令。

消基會表示，線上語言學習提供消費者24小時一對一服務，跳脫傳統家教時間、地點限制，費用也較低廉，深受學生與小資族群喜愛。消基會根據「網際網路教學服務定型化契約範本」，隨機抽查7家業者規定。

消基會董事長雷立芬表示，全數退費規定皆與範本不符，若消費者申請退費，恐遭業者收取不合理的違約金；今年即有人申訴，向業者訂購線上教學課程共100堂，總費用為5.2萬元，1堂課程後因個人因素向業者申請退費，業者卻只退5成，等於1堂課就花費2.6萬元。

她指出，「Engoo」、「Studybank」均規定，超過7天猶豫期，無法以任何理由退費；「TutorABC」則未清楚公告，均不符規定。現行範本規定，消費者得隨時終止本契約，業者不得拒絕，並應按比例退還尚未使用服務的金額，最高只能扣除百分之二十的違約金。

但雷立芬說，現行範本不具強制力，相關消費糾紛只能以協商方式處理，具法律效力的「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」仍尚未公布。

被點名的TutorABC喊冤，退費相關客訴少，且提供消費者7天鑑賞期，期間內全額退費，也可以申請展延至14天，不需要證明；針對年紀較小的學員，則提供30天鑑賞期，同樣可以展延1次，給予消費者足夠空間。

Studybank則大呼「錯愕」，強調目前均無退費糾紛，不會主動推銷課程，客戶均於線上主動詢問、成交，且提供免費示範課程，並充分告知契約條款，雙方溝通順暢。將詢問主管機關，若有需要調整將再修改。

Engoo則說，退費規定均明確公告，並清楚告知消費者規定，投訴可能是當初並未詳讀，若正式法令上路，也一定會遵循；不過，購買長期課程享有便宜價格，若短期內退費，對於購買短期課程的消費者不公平。

另外，消基會調查發現，消費者購買線上課程，預付期間超過1年、金額超過5萬元，業者全未公告履約保證，一旦業者惡性倒閉或歇業，消費者恐求償無門。

雷立芬也提醒，契約條款文字冗長，須留意業者自訂免責條款。例如解約須歸還贈品等，但範本明訂消費者要求解約時，業者不得要求退還贈品或相等現金。

消基會建議主管機關，應積極查核業者契約條款內容，並輔導改善不符規定者，也應儘速通過已研議多時的定型化契約應記載及不得記載事項，保障消費者。

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