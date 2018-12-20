10大公益行動護台灣 日月光基金會公布今年感恩成績單！

2018-12-20 15:52

〔記者林曉雲／台北報導〕歲末提交感恩成績單！日月光集團、日月光文教基金會、張姚宏影社會福利慈善事業基金會今天共同召開記者會，回顧今年投入上億元，守護台灣的10大公益行動，包括保育瀕絕的陸棲性淡水龜─食蛇龜回家，或造林護苗、辦能源講座，並關懷長者推吉祥樂學專案、關注偏鄉弱勢青少年，另獎助碩博士論文培育環保人才，甚至拍攝台灣國家建設檔案，為重大公共工程留下歷史紀錄。

日月光文教基金會一年投入上億元，多元關注台灣各層面的需要，不管是能源或長照等領域都積極投入。董事長曾元一表示，基金會今年已完成53項工作，以致力推動環保教育為例，基金會投入減低環境衝擊的工作、舉辦環保藝文相關活動，並獎助碩士論文培育環保人才，第5屆共獎助17名碩博士，鼓勵優秀人才投入環保議題研究，進而提出解決改善辦法。

日月光文教基金會執行長汪渡村表示，基金會也關注食蛇龜的保育，贊助中興大學教授吳聲海帶領的食蛇龜保育團隊，今年除深化棲地調查工作，並在中部山區一處合適棲地，野放110隻食蛇龜，明年還會繼續支持這項保育計畫，共同為保育瀕臨滅絕的食蛇龜而努力。

比較特別的是，基金會董事長曾元一因曾任榮工處處長，國內許多重大建設都有曾元一的付出，基金會因此與社團法人中國土木水利工程學會合作，開始籌拍國家建設檔案，目前已完成水力電能篇的12部影片，已放上YouTube平台免費分享，目前正拍攝重要港灣工程、重要農田水利工程，未來還將拍攝台灣重要公共給水（自來水）工程建設，有系統為國家重大建設留下珍貴而完整的紀錄。

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