文大教授脫口「接聽小姐聲音很性感...」 雙城論壇瞬間冷場！

2018-12-20 13:19

〔記者周彥妤／台北報導〕2018台北、上海雙城論壇登場，今天上午舉行的「環保及市民服務」分論壇，在問答時段，主持人、文化大學土地資源學系教授楊之遠向上海方代表許珉琦詢問是否針對話務服務品質抽查一事，提到自己過去抽查的經歷時，卻脫口說出，「接聽電話小姐的聲音真是非常性感，很想跟她進一步發展」，現場聞後先是一陣不語，氣氛凝結，隨後出現零星乾笑聲。

雙城論壇今天上午於晶華酒店登場，在「環保及市民服務」分論壇議程，台北方、上海方分別派代表以簡報說明業務職掌，內容側重環保永續發展、民眾陳情話務服務等，隨後也互贈禮品，台北方送上金門高梁與有機茶，上海方則送上以上海生態綠化建設為素材的葉脈畫與郵票。

議程問答階段，主持人楊之遠向上海市綠化和市容管理局行政服務中心副主任許珉琦提問，是否會執行針對話務服務品質抽查。楊先表示自己曾在環保署任職處長，當時處理「公害陳情」業務上，發現接線人員電話態度不好，於是推動電話禮貌服務，就連語氣、聲調都要納入考量。

楊之遠說，推動該業務後，他開始抽打很多電話，其中打到某醫院時，「接聽電話小姐的聲音真是非常性感，很想跟她進一步發展」。現場聞言後先是一陣不語，氣氛凝結，隨後出現零星乾笑聲。

上海方代表許珉琦則鎮定表示，12345專線有400多位話務員服務，在溝通過程中，市民可能會出現不理解或埋怨話務員的情況，都有提供錄音監控，或是話務員出現無法再應對市民的狀況時，值班長可直接截斷電話。另外，每年也會對人員心理輔導，以舒緩工作壓力。

據文化大學土地資源學系網站，楊之遠是台灣大學農藝所碩博士，經歷包括交通部中央氣象局技士、編審、技正、簡任技正、測政組組長；環保署空保處副處長；環保署科技顧問室主任；環保署監資處、管考處及空保處長。

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