小心髒空氣！西半部11縣市空品拉警報

2018-12-20 08:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕出門上班上課，或者在戶外活動的民眾注意，目前西半部11縣市空品不佳，部份測站空氣品質指標（AQI）達到警戒橘或不良紅，尤其提醒敏感族群如老年人、心血管疾病患者、幼童等應留意健康狀況。

根據環保署空氣品質監測網資訊，境內有測站AQI達到警戒橘的縣市包括新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，以及離島金門，其中桃園及台中更有測站AQI達到對所有族群不健康的不良紅。

環保署解釋，昨天起冷氣團減弱，環境風場為偏東風，西半部空品區位於背風面，污染物易累積，昨晚至今天則受輻射冷卻影響，地表降溫快，導致中南部逆溫層偏低及風速弱，水平及擴散差，汚染物持續累積。依據氣象局的預報，這兩天風速仍偏弱，西部地區空氣品質多為橘色提醒等級，短時間可能達紅色警示等級。

環保署為因應可能空污發生情形，適時依空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法，啟動區域防制措施應變作為，加強大型工廠及營建工地空氣污染減量管制措施，主要堆置場物料加蓋、道路洗掃等防制揚塵措施，以及餐飲業，露天燃燒等稽巡查作業，環保署已先協調台電台中、興達等燃煤發電廠預先減少空氣污染物排放。

環保署也提醒，包括敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動，同時儘量使用大眾運輸工具，減少污染排放。空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有較大不確定性，民眾可以利用空氣品質監測網資訊、「愛環境資訊網 」手機APP等了解最新空氣品質變化。

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