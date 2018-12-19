男遊太平雲梯突休克瀕死 2護理師即刻搶救1命

2018-12-19 17:17

〔記者歐素美／台中報導〕63歲王姓男子參加公司旅遊至海拔1000公尺的嘉義太平雲梯遊玩，疑心律不整舊疾復發，突然「猝死」，失去呼吸心跳，旅客中心人員立即給予AED電擊，童綜合醫院專科護理師陳靜瑜及黃湘齡恰巧分別與家人前往遊玩，見狀立即輪流為王男CPR按壓，幫助王男恢復呼吸心跳，救回一命，王男今天特別偕同妻子從高雄北上，感謝兩人救命之恩。

童綜合醫院專科護理師陳靜瑜於上月11日和家人到嘉義太平雲梯遊玩後準備返家，結果在廁所旁發現王男倒在路上，沒有呼吸、心跳，旅客中心人員立即拿來AED為王男電擊，陳靜瑜隨即替王男進行CPR胸部按壓，沒多久，黃湘齡與家人到場，見狀立即詢問需不需要協助，接手陳靜瑜替王男CPR按壓，兩人通力合作CPR10分鐘左右，王男終於恢復生命跡象，兩人再將王男側翻採「復甦姿勢」，保持其呼吸順暢，後經救護車送往大林慈濟醫院，王男住院7天，終於出院。

王男說，自己有心律不整的疾病，平時皆按時吃藥，當天參加公司旅遊，不清楚為何會突然昏倒，幸兩位護理師輪流為其CPR才救回一命，事後並未出現缺氧等後遺症，十分幸運，因同事曾留下兩名救命恩人的資訊，今天特別北上致贈鳳梨酥等名產，感謝陳靜瑜及黃湘齡。

陳靜瑜及黃湘齡說，兩人在醫院因單位不同，並不認識，後來才知兩人是同事，當時見王男倒地並沒有想太多，只是發揮平日急救訓練的成果，幸好王男活過來。童綜合醫院院長李三剛及護理部主任黃瑞芬今天分別表揚陳靜瑜及黃湘齡兩人義舉。陳靜瑜及黃湘齡也在急診室主任魏智偉的解說下，重現當日急救現況。

童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，「猝死」是指出現症狀到死亡不到1個小時，90%猝死是因心臟病所致，尤其是急性心肌梗塞、心室纖維顫動，因沒有徵兆，是可怕的「無聲殺手」。「猝死」唯一最有效的治療方式，就是馬上進行心肺復甦術（CPR）。

吳肇鑫說，以往CPR要口對口呼吸，民眾有很多疑慮，但事實證明只要好好用手按壓，存活率達7成，以往等到119到來前能無縫接軌進行CPR急救的僅5%，現在已提升至50%，但還不夠，呼籲民眾學習CPR，遇到類似狀況應及時按壓急救，也許有一天救的就是自己的家人。

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