元旦連假國道客運票價85折 台中監理所鼓勵民眾搭乘

2018-12-19 17:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過2週就是4天元旦假期，台中區監理所表示，為鼓勵民眾搭大眾運輸，在元旦假期，民眾搭國道客運全票平均85折、台灣好行半價及國道客運、台鐵、高鐵使用電子票證轉乘在地客運折扣等，實施期間自107年12月28日0時起至108年1月1日24時止。

台中區監理所所長劉英標表示，此次次元旦連假期間，只要搭乘交通部核定88條超過100公里的國道客運路線即享有全票平均85折優惠票價。

另搭乘台鐵、高鐵及國道客運後轉乘在地客運如市區客運及公路客運的乘客，持有效電子票證轉乘中彰投地區在地客運還可再享有一段票或基本里程免費優惠，如公路客運優待基本里程8公里或市區客運臺中市公車現行10公里免費等優惠措施。

劉英標表示，此次的元旦連假續推「台灣好行」半價優惠，共有日月潭線、溪頭線、鹿港芳苑線、鹿港線等4線，於優惠期間使用電子票證刷卡乘車，皆享有半價優惠。

另外，前往日月潭、溪頭熱門景點，另可搭配相關旅遊套票使用，可以以更優惠的價格享受更優質的旅遊品質。

民眾可至「台灣好行旅遊服務網站-好行套票」或「南投客運-優惠套票」網頁查詢。

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