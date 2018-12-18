江宜樺回台大演講 學生群起抗議罵「院長下令警察打人」

2018-12-18 20:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕前行政院長江宜樺曾下令警方驅逐323行政院佔領行動，引發暴力流血衝突，今天晚間江受台灣大學政治系邀請回母校演講，遭到上百名學生群起包圍抗議，現場大呼：「院長下令、警察打人」，表達對其強烈不滿，場面目前一片混亂。

太陽花學運期間，民眾與學生等因不滿政府回應，在3月23日深夜突襲行政院佔領，時任行政院長的江宜樺下令警方展開行動，優勢警力包圍驅離，途中因警方強力執法，而爆發323行政院流血衝突，不少前往聲援的學生、民眾等被警方打得頭破血流，但至今仍被深刻記在學運群眾的腦海。

台大政治系今晚邀請江宜樺回到台大，進行演講，但演講到一半，現場螢幕突然播放太陽花學運相關紀錄片，在江宜樺面前播出當初行政院鎮壓畫面，讓江宜樺臉色一變，隨後上百名台大學生迅速衝入場內，包圍場地並高喊：「政治騙子、滾出校園」、「院長下令、警察打人」，江宜樺遭抗議聲與人群團團包圍，已動彈不得，其他支持江宜樺的師生則幫江擋住抗議人群，現場仍一片混亂。

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