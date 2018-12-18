非洲豬瘟來勢洶洶 賴清德：須嚴陣以待

2018-12-18 15:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德今日出席「107年度非洲豬瘟中央災害應變中心第1次跨部會聯繫工作會報」表示，非洲豬瘟疫情來勢洶洶，我國務必嚴陣以待，「防疫視同作戰」，各環節須確實執行，若有單一環節未達標，會成為防疫缺口以致功虧一簣，請各界配合投入，共同做好防疫工作。

賴揆指出，台灣目前尚未有非洲豬瘟疫情，農委會成立中央災害應變中心，展現超前部署的防疫決心，行政院對此給予肯定及鼓勵。

賴揆提及，1997年台灣爆發口蹄疫，撲殺超過400萬頭豬隻，對養豬產業造成重大傷害，即便在21年後，台灣豬肉仍無法外銷。

賴揆表示，目前非洲豬瘟在中國通報「世界動物衛生組織 」（The World Organisation for Animal Health, OIE ）已有22省，情節嚴重。台灣與中國為一水之隔，每年來往民眾高達800多萬人次，非洲豬瘟疫情可謂來勢洶洶，我國務必要嚴陣以待。

賴揆進一步指出，非洲豬瘟的生物特性較口蹄疫強悍，在冷凍狀態下可存活1000天，冷藏可存活100天，感染豬隻100％致死率，目前也無疫苗。

現有資料更顯示，雖然中國非洲豬瘟對人體健康並無影響，但對於養豬產業、物價、整體經濟影響重大，且其傳染途徑多元，除了豬隻口沫、排泄物及豬肉外，還可藉人類、車輛、物品或機械等傳遞。

賴揆強調，農委會成立中央災害應變中心，可依疫情實施分級，有效且持久的運作，中央、地方及社會將更有法律基礎，進行防疫工作。各部會除肩負起所屬防疫責任，也要與地方政府合作，並請全國民眾配合，唯有中央、地方與民眾站在防疫線共同努力，才能阻卻非洲豬瘟對台灣的侵襲。

賴揆表示，請農委會安排海關、金門小三通、農場等視察行程，他將視察防疫的各關鍵節點。同時請農委會規劃演習，除中央相關部會外，各地方政府也應動員參與，落實整體防疫工作。

賴揆指出，現階段的重要工作在於預防，阻絕非洲豬瘟於境外，請農委會、海洋委員會、衛福部、內政部及財政部竭盡所能、善盡角色。同時請農委會盡力協助各縣市政府養豬場符合生物安全要求，在疫情尚未發生時，辦理預防工作；如真有疫情發生，不致蔓延擴散，並預為準備後續善後工作。

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