台南名店「度小月」本舖驚傳停業 疑因經營權之爭

2018-12-18 06:29

〔即時新聞／綜合報導〕台南知名小吃店「度小月」本舖傳出暫停營業！店家昨晚貼出公告表示，因家族經營權沒有正式交接，及房東長年未簽租約的情況下，不得已暫停營業，令外界相當錯愕。

《蘋果》報導，「度小月」本舖原始店昨在店外貼出公告，內容寫道「因本舖家族經營權沒有正式的交接程序、以及房東長年未簽訂租賃合約，並且每月坐領五萬元租金，在迫於無奈的情況之下，原始店本舖暫時無法對外營業，敬請見諒。」第四代家族為免消費者誤會，深夜發聲明強調，其他分店正常營業，不受影響。

報導提到，外界懷疑是第三代與第四代間發生經營權之爭。原始店則強調，明年1月下旬會擇期再開業。

「度小月」為百年老店，成立於1895年，第一代洪芋頭平時以捕魚為生，海象不佳時無法出海，漁民俗稱「小月」，為了養家餬口，就賣麵來「度小月」；一開始是挑著扁擔沿街叫賣，於攤前燈籠上書寫「度小月擔仔麵」6個字，因口味獨到，在台南提到「度小月」，就是擔仔麵的代名詞，洪家也直接轉行賣麵。目前「度小月」已傳至第四代經營，有多種名稱的分店，口味也各有不同。

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