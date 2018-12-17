22年前婚禮錄影畫面流落在外 舞蹈老師上網尋找影中人

2018-12-17 17:17

［記者江志雄／宜蘭報導］舞蹈老師彭英倫在宜蘭縣羅東鎮一處跳蚤市場購買傳統V8卡式影帶，發現影帶中有段1996年拍攝的婚禮錄影畫面，他認為是當事人珍貴回憶，將此事PO上網尋找影中人，願意把影片轉為數位檔，送給畫面中這對佳偶。

在羅東教舞蹈的彭英倫，喜歡蒐集懷舊物品，最近購買空白卡式影帶，帶回家測試發覺有影像，顯示拍攝時間是1996年6月25日，距今已經22年半，影帶完好如初，影像仍相當清晰。

畫面拍攝新郎到新娘家迎娶，之後到餐廳宴客，由於卡帶在羅東購買，彭英倫研判當事人應有地緣關係，便在地方臉書社團「宜蘭大小事」貼文，希望尋找影中人，網友留言回應，「亮點是19960625，20幾年前拍的」、「對當事人而言，應該是很珍貴的影片」。

彭英倫說，結婚是人生大事，20多年前拍攝的影像，對影帶中新人有著特殊意義，尤其宜蘭潮濕多雨，傳統卡式影帶保存至今非常不容易，盼藉由舉手之勞，把影片轉檔，幫當事人重現當年結婚喜悅。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/