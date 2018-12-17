彰化第1間公立雙語學校 今起受理體驗營報名！

2018-12-17 16:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕報名了嗎？彰化縣第一間公立雙語學校「鹿江國際中小學」，確定2019年8月招收國一新生80人，有意就讀學生必須先參加體驗營，才能取得抽籤權；今天起至23日受理線上報名，報名作業才起跑6小時，就已有31人完成報名，滿額360人，額滿為止。

鹿江國際中小學校長黃俊偉表示，體驗營舉辦時間為2019年1月23日到1月25日，有意就讀鹿江的學生，必須先參加體驗營，體驗營共分六梯次，每梯次為4小時，主要是透過體驗營活動，傳達該校「傳藝、科技、雙語、國際」辦學宗旨。

黃俊偉強調，這次體驗營的主題為「鹿港龍山寺」，活動全程都在鹿港國小活動中心，用虛擬實境（VR）方式來感受藻井的聲音共振；在寺廟雕刻欣賞東方祥獸的語彙；在桌遊過程比較東西方神明的異同；並用孔明鎖來探索榫卯的傳統工藝；最後再請參加體驗營的學生，把參加活動的觀感，用英文錄成1分鐘影片上傳 youtube；體驗營有外籍師資來指導時段，外師上課將採全美語模式。

黃俊偉指出，要參加體驗營的學生，就要及早完成線上報名作業，線上報名有要求要上傳影片，影片內容是1分鐘用英文自我介紹，以及2分鐘用中文說明對鹿港傳統文化的想法，今天上午9點起開始受理報名，已陸續有人完成報名。

黃俊偉強調，為了讓家長與學生可以利用假日來完成線上報名，報名截日是到23日下午5點，但額滿為止，報名資格是設籍彰化縣的小六應屆學生；如果真的招收爆滿，就會考慮擇日再辦體驗營，但如果這次報名未額滿的話，就不會再辦理第二次體驗營。

鹿江國際中小學預計2019年8月招收國一新生，總共招收5班，每班16人，也就是招收國一新生80人，因為是實驗雙語學校，依據實驗教育法的精神，不必採用傳統9年國教的學區制，其中設籍鹿港保障名額45人，其餘35人招收鹿港以外、設籍彰化縣的學生，有意就讀學生將採取抽籤制。

鹿江國際中小學的國中部，每星期有11堂英語課程，其中3堂課是台灣英語師資，8堂課是外師，外師上英語課程，則採全美語教學；台灣師資會用中、英雙語來授課。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/