東澳小漁村大玩色彩！ 粉鳥林漁港年底大變身

2018-12-16 20:09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推出「東澳色彩計畫」，重新彩繪粉鳥林漁港建物及八戶建築外牆，工程近期發包，年底前完工，要把粉鳥林打造成宜蘭版的正濱漁港。

基隆市正濱漁港，經市政府彩繪上色後，讓老舊碼頭煥然一新，搖身成為地方熱門打卡景點。

隨蘇花改蘇澳至東澳段通車，東澳粉鳥林漁港每到假日人滿為患，但漁港設施、外觀明顯老舊，代理縣長陳金德會勘後，強調粉鳥林鄰近東澳灣，景色更為獨特，參考正濱漁港及南歐義大利、希臘等漁村，計畫投入1200萬元經費，幫漁港「上色」。

「要讓漁港煥然一新！」縣府農業處指出，粉鳥林共有8戶民宅、漁市場及海巡安檢所等建物，色彩計畫啟動後，將把所有民宅、建物重新粉刷，另針對遊客需求，改善部分硬體設施，包含周邊臨時攤商，也會統一納管，再造老舊漁港。

至於彩繪主題，農業處則說，粉鳥林漁港前面海、後靠山，原先參考地中海型樣式規劃，但考量地景融合度等，色彩還會再跟設計單位討論，不會讓漁港脫離地方特色，以符合地景、地貌為主。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/