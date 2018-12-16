「聽不見的練習曲」首映 聽奧國手莊詠智分享單車人生

2018-12-16 16:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕由日本聽障導演今村彩子執導的《聽不見的練習曲》，今天在「府中十五」新北市紀錄片放映院舉辦全國首映會。曾是聽障奧運籃球國手的莊詠智也分享轉換人生跑道成為自行車國手的故事，令人感動。

文化局副局長于玟表示，《聽不見的練習曲》是今村彩子單車縱貫日本的自我記錄，市府近年推動身心障礙者文化平權運動，今年規劃結合展覽、表演、電影與講座的「共融藝術節」，盼喚起各界對文化平權的重視。

今村彩子騎乘單車從沖繩出發前往北海道，縱貫日本南北3824公里，旅程長達57天，她邀請自行車店員堀田哲生擔任攝影師，並約定好不能協助處理爆胎、訂房、翻譯、迷路等問題，旅途中他們透過手勢確認行進方向，克服聽力障礙，勇敢探索自我、實現夢想。

聽奧自行車國手莊詠智表示，因考慮年紀漸長，加上籃球帶來運動傷害，因此轉換跑道投入自行車比賽，他說：「因為聽不見，所以更專心騎車！」騎自行車除了可以享受運動的樂趣，還讓他轉換心情，因為騎到不同的地方，心情就會不一樣。

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