竹市城市馬拉松獎盃以回收玻璃再製 採循環經濟理念

2018-12-16 11:31

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市第4屆城市馬拉松明年1月6日開跑，此次賽會結合在地玻璃產業特色，與春池玻璃合作，運用回收玻璃製作獨一無二的賽事獎盃、獎牌，更有環保咖啡紗環保紀念衣，以「循環經濟」理念來辦賽事，讓跑馬拉松也能做環保。

市府教育處表示，明年1月的城市馬拉松，從在地產業出發，推出最具在地特色與環保概念的賽事紀念獎盃，且由工藝師傅精湛的技藝打造，讓廢玻璃有新生命，成為具收藏性的藝術品；尤其獎牌的設計結合回收彩色玻璃顆粒，供跑者自行創意拼貼，可讓每位跑者擁有獨一無二的專屬獎牌。

承辦單位筆記實業指出，這幾年全台路跑活動盛行，1年有近千場賽事，大量賽事紀念衫與紀念獎盃，無形造成環境負擔。為讓馬拉松賽事更環保，明年的城市馬拉松與全台最具規模的玻璃回收業者合作，以「循環經濟」為理念，製作回收玻璃獎牌、獎盃，讓跑者一起做環保。

教育處表示，循環經濟的生產消費模式不同，強調資源重複利用，藉由回收與再生，減少廢氣物產生，以達到環境永續經營的理念。

此次除獎牌，賽事紀念背心與紀念衫，一樣運用「循環經濟」的概念，選用興采實業獨創的「S.Café®」環保科技咖啡紗，而「S.Café®」是利用寶特瓶與咖啡渣製作生產，衣服製作過程，不採用溶劑處理，目的是減少二氧化碳的排放，降低污染與能源消耗，並兼具除臭、快乾、防紫外線等功能，達到環保永續利用目的。

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