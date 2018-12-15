護欄未裝完就發使照 民代質疑頂罟活動中心趕「政治剪綵」

2018-12-15 19:41

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市八里區的頂罟市民活動中心即將於下週二（18日）舉辦落成啟用典禮，屆時新北市長朱立倫將親自出席，新北市議員鄭宇恩卻發現，活動中心樓梯扶手護欄截至今天都尚未加裝完成，二樓天花板更有嚴重漏水痕跡，市府卻早在週五（14日）就核發使用執照，有放水嫌疑。新北市工務局則解釋，梁柱結構、消防設備、室內隔間是核發使照的三大檢核項目都有符合標準。

鄭宇恩表示，日前接獲民眾投訴活動中心施工品質有問題，週五辦公室人員到現場會勘時，發現活動中心室外樓梯、二樓走廊、露台、平屋頂尚未安裝扶手或欄杆，即使有安裝欄杆，鏤空直徑也超過10公分，完全不符合使照查驗標準，但工務局卻早在當天早上就核發使照。

此外，鄭宇恩也指出，活動中心的2樓天花板出現大片漏水痕跡，經建築專業人士研判，應是屋頂版結構混凝土工程施作時，澆置的混凝土強度不足或是養護不確實，造成混凝土乾縮產生裂縫，雖然已用樹脂處理，日後如果沒有持續做好防水養護措施，長期以後仍有可能因為鋼筋外露鏽蝕，發生天花板混凝土剝落情事。

鄭宇恩說，公共工程本就不該以最低標準檢驗，這種情形若發生在民間建案，業者至少須補送缺失改善後的照片，工務局才有可能發給使照，這次市府罔顧民眾安全，明顯是為了配合朱市長卸任前夕的「政治剪綵」，呼籲啓用典禮後，未確認場所內各項設備設施妥善前，不可貿然開放給民眾使用，以維護民眾人身安全。

新北市工務局施工科長潘亮宇解釋，依據建築法第70條，使照核發的查驗項目是梁柱結構、消防設備、室內隔間是否與設計圖樣相符，經工務局抽查，頂罟市民活動中心是符合標準的，使照核發跟竣工驗收還是有點差距，現在只是施工單位在做最後調整、收尾。

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