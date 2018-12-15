獨家》教育部國教署長 內定中市教育局長彭富源接掌

2018-12-15 10:33

〔記者林曉雲／台北報導〕台中市長林佳龍敗選，台中市教育局長彭富源將高升！教育部國教署長內定由彭富源接任，而新任台中市教育局長一職將由暨南大學前教育學院院長、教育政策與行政學系教授楊振昇借調出任。

前教育部國教署長邱乾國因身體因素請辭、改調任教育部參事，今年8月間，教育部送出新署長人事公文給行政院，內定由副署長許麗娟升任署長，原可創下我國教育史上，第一次由女性出任國教署長的紀錄，但行政院有不同意見，最後僅同意由許麗娟代理署長。

國教署全名是「國民及學前教育署」，最早是1945年台灣省行政長官公署教育處，之後改制為省教育廳，因主管台灣省的教育業務，在精省之前，省教育廳長一職的重要性被視為「喊水會結凍」，2任處長及16任省教育廳長，包括前台大校長閻振興、前台聯黨主席黃昆輝、前教育部長林清江等教育界知名人士。精省之後的過渡期改為教育部中部辦公室，有5屆中辦主任。

民國102年，教育部配合中央政府組織改造，整併中教司、技職司、國教司、訓委會、特教小組、環保教育小組及中部辦公室等單位相關業務而設置，專責掌理高級中等以下學校（高中職、國中、國小及幼兒園）教育政策和制度之規劃、執行及督導，並協調及協助地方政府辦理國民及學前教育共同性事項。國教署長迄今有3任，首任署長是吳清山，黃子騰接任，2016年由現任署長邱乾國接掌，26任省教育處長、省教育廳長及國教署長清一色是男性。

彭富源是國立政治大學教育研究所博士、國立台灣師範大學教育研究所碩士，主要經歷為公務人員保障暨培訓委員會培訓發展處處長、苗栗縣政府教育處處長、教育部專員、科長、新竹市政府督學、台灣省國民學校教師研習會輔導員、台北市政府教育局科員、桃園縣中壢市中壢國小、信義國小教師。劉政鴻任苗栗縣長時，任苗栗縣教育處長；林佳龍任台中市長時，第一任台中市教育局長顏慶祥請辭後，出任台中市第二任教育局長。

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