淘寶下訂卻收不到貨 真相讓網友笑翻…

2018-12-15 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前在中國網購平台淘寶網下訂貨物，卻遲遲未收到商品，詢問賣家才發現，這家網店只是一名大學生在資訊課上創建網路商店的「作業」。大學生賣家還反問買家，「你為什麼會在我這裡買呢？銷量都是0欸。」網友傻眼直呼，「除了無言我實在想不出還能回賣家什麼話。」

這名網友日前在淘寶網下訂一雙鉚釘馬丁靴，本月10日付款後直到昨（13）日都沒有出貨通知，他忍不住詢問賣家商品情況。未料，賣家完全搞不清楚狀況，向買家坦承，「我是之前上資訊課弄的網店，這個說來複雜，我也不知道廠方什麼時候可以發」，還向買家取得了下單資訊才回覆，「這個發不發（貨）我真的說不準，明天得去問問老師。」

賣家頻頻向網友道歉，「不好意思啊，我還是大二學會計的，這個是輔修課，我也不是很懂」、「就是那種讓大學生練手玩的，我也不清楚鵝，sorry」。他還無奈抱怨，「老師之前說是會發貨的」、「我後天還要考試，真的沒法給你處理這件事，我也很懵逼」，勸買家趕緊申請退款，還念了買家，「你為什麼會在我這裡買呢？銷量都是0欸。」令買家收到訊息好無言，只好上臉書社團「爆怨公社」發文說，「人生的第一次發文抱怨就給淘寶了。」

網友們看了對話紀錄紛紛笑回，「賣家很狂喔」、「這賣家很誠實啊！」、「他要去複習功課了，哈」、「哈哈哈辛苦你了，但他也真是好笑」、「滿可愛的啊，至少有給解釋，你需要就找別人買吧」；也有人懷疑，「妳怎麼敢買銷量是零的？」、「為什麼都不看銷量，該不會只看價錢吧」，勸該名受害網友「零銷量評價不高的不要買啦。」

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