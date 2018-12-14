台中綠川整治成功 行政院列入標竿推廣全國

2018-12-14 15:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中綠川打造市民的河川，透過培力計畫，並整合地方意見，同時首創水岸品牌「綠川Lyu-Chuan」，使百年歷史水圳重獲新生。市府今（14）日表示，綠川整治經驗獲中央選為優選案例，未來將列為施政教案，推廣給公務機關學習運用。

水利局長周廷彰表示，行政院推動「標竿學習案例甄選實施計畫」，發掘政府施政關鍵議題，甄選優良施政案例，藉由分享與觀摩學習，發揮典範擴散效應，進而精進政府機關施政成效。「新盛綠川水岸廊道計畫」在政策溝通類別獲選為優選教案，是對於台中市政的肯定。

周廷彰表示，綠川對台中市舊城區來說，是一條承載人與土地生命情感的河流，「改變」這件事情本身就不容易，為在工程與當地文化、生態取得平衡，市府加強與地方人民、團體間的政策溝通。

綠川整治從規劃到完工，歷時約2年半的時間，水利局辦理超過50場的培力活動及說明會，除將當地居民的期望納入設計評估外，民眾也能隨著工程推動期程，進入全民共同監督，讓綠川的蛻變成為公眾參與水環境新生的示範案例。

此外，為找回在地居民對舊城的生活與文化認同，水利局更全國首創水岸品牌「綠川Lyu-Chuan」，耳目一新的政策構思，成為翻轉中區舊城新生的契機，後續水利局也將秉持良性政策溝通、社會設計的概念，持續推動河川整治工程，為市民打造出理想的河川。

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